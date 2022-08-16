Netflix'teki bu filmler hem ufkunuzu açacak hem de beyin sınırlarınızı zorlayacak
Online dizi ve film izleme Platformu olan Netflix dünya üzerinde birçok kişi tarafından kullanılıyor. İşte Netflix'te yer alan, beyin sınırlarını zorlayan 20 muhteşem film.
Dünya üzerinde birçok dizi ve film izleme platformu bulunuyor. Ancak bunlardan en çok kullanılanı ve ülkemizde de en çok tercih edileni Netflix. Netflix üzerinde her zevke ve kategoriye uygun dizi ve film bulunurken gizemli filmler genellikle daha çok dikkat çekiyor. İşte Netflix'te izleyebileceğiniz beyin sınırlarını zorlayan ve bir o kadarda ufkunuzu açabilecek 20 gizemli film...
Se7en (1995) IMDb: 8.6
Bir seri katil 7 ölümcül günahı işleyenleri öldürmektedir. 7 ölümcül günah, Hristiyanlık inançlarına göre kibir, açgözlülük, şehvet düşkünlüğü, kıskançlık, oburluk, yıkıcılık ve tembelliktir. İki polis dedektifi bu seri katilin peşindedir...
The Prestige (2006) IMDb: 8.5
Filmde, birbirine düşman 2 yetenekli sihirbazın konusu anlatılıyor. Robert, eşi Julia ve Alfred çok yakın arkadaşlardır. Bir gösteride Robert, Julia ölünce Alfred'i suçlar ve düşman olurlar. Filmde Nikola Tesla gibi dehalar da canlandırılmış.
A Beautiful Mind (2001) IMDb: 8.2
Filmde asosyal bir matematikçi olan John Nash'in hayatı konu edilmektedir. Üniversitede parlak zekasını sürekli hissettiren ve çevresindekilerle uyum sorunu yaşayan Nash, inanılmaz bir teoriyi ortaya sürüp kanıtlama aşamasına kadar gelir!