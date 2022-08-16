Netflix'teki bu filmler hem ufkunuzu açacak hem de beyin sınırlarınızı zorlayacak

Dünya üzerinde birçok dizi ve film izleme platformu bulunuyor. Ancak bunlardan en çok kullanılanı ve ülkemizde de en çok tercih edileni Netflix. Netflix üzerinde her zevke ve kategoriye uygun dizi ve film bulunurken gizemli filmler genellikle daha çok dikkat çekiyor. İşte Netflix'te izleyebileceğiniz beyin sınırlarını zorlayan ve bir o kadarda ufkunuzu açabilecek 20 gizemli film...