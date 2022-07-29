Netflix'te bu hafta en çok ne izlendi? (18-24 Temmuz)
Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan Netflix'te 18-24 Temmuz arasında en çok izlenen dizi ve filmler listesi belli oldu.
Online film ve dizi izleme platformu olan Netflix'in dünya üzerinde milyonlarca abonesi bulunuyor. Türkiye'de de 3 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Netflix'te 18-24 Temmuz tarihleri arasında en çok izlenen dizi ve filmler listesi belli oldu. Film kategorisinde en çok izlenen yapım The Gray Man olurken dizi kategorisinde ise ilk sırada Resident Evil'ın 1. sezonu yer aldı.
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İşte 18-24 temmuz arasında Netflix'te en çok izlenen dizi ve filmler...
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En çok izlenen filmler listesi
10. Anka
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9. Too Old for Fairy Tales
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