Netflix'te bu hafta en çok ne izlendi? (18-24 Temmuz)

Online film ve dizi izleme platformu olan Netflix'in dünya üzerinde milyonlarca abonesi bulunuyor. Türkiye'de de 3 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Netflix'te 18-24 Temmuz tarihleri arasında en çok izlenen dizi ve filmler listesi belli oldu. Film kategorisinde en çok izlenen yapım The Gray Man olurken dizi kategorisinde ise ilk sırada Resident Evil'ın 1. sezonu yer aldı.