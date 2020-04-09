Netflix'in Türk yapımı 'Aşk 101' dizisinde yer alan Osman karakteri eşcinsel mi?
Netflix'in Hakan Muhafız ve Atiye'nin ardından 3. Türkiye yapımı olan Aşk 101 isimli gençlik dizisi 25 Nisan'da seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ancak dizi daha başlamadan tartışmaları da beraberinde getirdi.
Sosyal medya 24 Nisan’da Netflix’te yayımlanmaya başlayacak olan Aşk 101 dizisini konuşuyor. Pınar Deniz, Kubilay Aka ve Kaan Urgancıoğlu gibi sevilen isimlerden oluşan dizi, daha yayınlanmadan karakterleri nedeniyle gündeme geldi.
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Türk yapımı gençlik dizisi olan Aşk 101 dizisinde rol alan Osman karakterinin LGBT’li eşcinsel olması sosyal medyayı ikiye böldü.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları bunun kasıtlı yapıldığını ifade ederken diğer kısım ise bunun tam aksini iddia ediyor. Özellikle karakterin isminin Osman olması ve dizinin Ramazan ayının ilk günü yayına başlaması tartışmaların ortaya çıkmasına neden oldu.
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