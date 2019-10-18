Netflix'in tüm dünyada en çok izlenen 10 orijinal filmi açıklandı! İşte o liste

10. Fyre (20 milyon izlenme)

Fyre: Festival Fiyaskosu için tam olarak bir film diyemeyiz. Bu içerik bir film belgesel. İçeriğin konusu ise 2017 yılında düzenlenmesi planlanan "Fyre" isimli bir festival. Bu festival, Fyre Media Inc isimli bir şirketin CEO'su olan Billy McFarland ve rapçi Ja Rule tarafından düzenlenmeye çalışıldı. Ancak festival düzenlenemedi ve ortaya büyük bir fiyasko çıktı.