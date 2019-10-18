Netflix'in tüm dünyada en çok izlenen 10 orijinal filmi açıklandı! İşte o liste
Dünyanın en çok tercih edilen dijital yayın platformu olan Netflix'in en popüler orijinal filmleri açıklandı. Liste, hepsi de birbirinden farklı 10 orijinal filmden oluşuyor.
Netflix kullanıcıları, teknik eleştirmenler ve basın, içeriklerin istatistiklerinin yayınlanmasını istiyordu. Ancak Netflix, hiçbir zaman böyle bir durumu benimsemedi ve bugüne dek içeriklerine ait detayları hiç paylaşmadı. Geçtiğimiz günlerde bu durumu değiştirme kararı alan Netflix, The New York Times aracılığıyla en çok izlenen orijinal filmlerini yayınladı.
İşte Netflix'te en çok izlenen 10 orijinal film
10. Fyre (20 milyon izlenme)
Fyre: Festival Fiyaskosu için tam olarak bir film diyemeyiz. Bu içerik bir film belgesel. İçeriğin konusu ise 2017 yılında düzenlenmesi planlanan "Fyre" isimli bir festival. Bu festival, Fyre Media Inc isimli bir şirketin CEO'su olan Billy McFarland ve rapçi Ja Rule tarafından düzenlenmeye çalışıldı. Ancak festival düzenlenemedi ve ortaya büyük bir fiyasko çıktı.
9. Otherhood (29 milyon izlenme)
Geçtiğimiz temmuz ayında yayınlanan bu film, henüz çok yeni olmasına rağmen büyük bir ses getirdi. Otherhood, bir komedi filmi. Filmde 3 yakın arkadaşın oğullarına sürpriz yapmak için New York'a gelişleri ve burada başlarına gelen olaylar anlatılıyor. Filmin izlenme sayısını her geçen gün biraz daha arttırıyor.