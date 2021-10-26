Netflix'in kimsenin bilmediği büyük sırrı ortaya çıktı: Kodu girince...
Dijital yayın platformu Netflix'in, kullanıcılar tarafından pek bilinmeyen bir özelliği ortaya çıktı.
Netflix’te her filmin kategorisinin bir kodu var ve o kodu arama ekranına yazdığınız zaman istediğiniz filmler sizin önünüze geliyor. Netflix’te arama kısmına kodları yazarak, istediğiniz kategorideki filmleri/dizileri kolayca bulabilirsiniz.
İşte Netflix kategori kodları...
Bilim Kurgu ve Fantastik Kod: 1492
Aksiyon Bilim Kurgu: 1568
Uzaylı Bilim Kurgu: 3327
Kült Bilim Kurgu: 4734
Bilim Kurgu ve Korku: 1694
Gerilim Bilim Kurgu: 11014
Aksiyon ve Mecera Kod: 1365
Aksiyon Komedi: 43040
Kurgu-Fantastik:1568
Gerilim ve Aksiyon: 43048
Süper Kahraman: 10118
Dövüş Sanatı: 8985
Korku Kod: 8711
Şeytan içerikli filmler: 6998
Kült Korku Filmleri: 10944
Vampir Temalı: 75804