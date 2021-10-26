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Netflix'in kimsenin bilmediği büyük sırrı ortaya çıktı: Kodu girince...

Netflix'in kimsenin bilmediği büyük sırrı ortaya çıktı: Kodu girince...

Dijital yayın platformu Netflix'in, kullanıcılar tarafından pek bilinmeyen bir özelliği ortaya çıktı.

Netflix'in kimsenin bilmediği büyük sırrı ortaya çıktı: Kodu girince...

 Netflix’te her filmin kategorisinin bir kodu var ve o kodu arama ekranına yazdığınız zaman istediğiniz filmler sizin önünüze geliyor.  Netflix’te arama kısmına kodları yazarak, istediğiniz kategorideki filmleri/dizileri kolayca bulabilirsiniz.

İşte Netflix kategori kodları...

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Netflix'in kimsenin bilmediği büyük sırrı ortaya çıktı: Kodu girince...

Bilim Kurgu ve Fantastik Kod: 1492

Aksiyon Bilim Kurgu: 1568

Uzaylı Bilim Kurgu: 3327

Kült Bilim Kurgu: 4734

Bilim Kurgu ve Korku: 1694

Gerilim Bilim Kurgu: 11014

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Netflix'in kimsenin bilmediği büyük sırrı ortaya çıktı: Kodu girince...

Aksiyon ve Mecera Kod: 1365

Aksiyon Komedi: 43040

Kurgu-Fantastik:1568

Gerilim ve Aksiyon: 43048

Süper Kahraman: 10118

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Netflix'in kimsenin bilmediği büyük sırrı ortaya çıktı: Kodu girince...

Dövüş Sanatı: 8985

Korku Kod: 8711

Şeytan içerikli filmler: 6998

Kült Korku Filmleri: 10944

Vampir Temalı: 75804

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