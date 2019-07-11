Netflix'in en iyi 10 filmi sizler için listelendi! İşte en çok beğenilen filmler
Dijital dizi ve film izleme platformu olan Netflix'in en çok beğenilen 10 filmi belli oldu. İşte PC Mag'in derlediği Netflix'in en iyi 10 filmi...
First They Killed My Father
Kızıl Kmerlerin Kamboçya'daki ani yükselişi ve korkunç yönetimi sırasında, 5 yaşında bir kız yürek burkan bir hayatta kalma savaşı verir.
110
The Meyerowitz Stories
Sanatçı olan asabi babaları ve onun yok olmaya yüz tutmuş mirasıyla ilgilenmek için New York'a gelen üç kardeşin kin ve rekabet dolu hikayesi.
210
Tallulah
Eski erkek arkadaşını arayan genç bir kız, ilgisiz bir annenin bebeğini kaçırır ve bebek kendisininmiş gibi davranır.
310
Beasts of No Nation
Ailesi iç savaş yüzünden paramparça olan Batı Afrikalı bir çocuk, paralı askerler birliğine katılmak zorunda kalır. O artık bir çocuk askerdir.
410