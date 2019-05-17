Netflix'in en çok izlenen 10 filmi belli oldu! İşte o 10 film
Online dizi ve film platformu Netflix'in en çok izlenen 10 filmi belli oldu. 'Roma', listeye 10. sıradan giriş yaptı. İşte o liste...
10 - Roma
Oscarlı yönetmen Alfonso Cuarón, Meksiko'nun 1970'lerdeki siyasi kargaşa ortamında, bir evde hizmetçi olarak çalışan bir kadının canlı ve duygusal bir portresini sunuyor.
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9 - Velvet Buzzsaw
Korkulan bir eleştirmenin, soğuk bir galeri sahibinin ve hırslı bir asistanın kısa süre önce ölen bir ressamın tablolarını havada kapması korkunç sonuçlara yol açar.
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8 - Close
Sam, çatışmalara alışkın özel bir korumadır. Müşterisi olan vâris, saldırganların hedefi hâline gelince hem onu korumak hem de ona kendini korumayı öğretmek zorundadır.
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7 - Bleach
Lise öğrencisi Ichigo bir anda ölüm meleği yetenekleri elde edince güçlerini geri vermeyi çok ister. Ama önce birkaç ruh toplamalıdır.
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