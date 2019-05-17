Netflix'in en çok izlenen 10 filmi belli oldu! İşte o 10 film

Netflix'in en çok izlenen 10 filmi belli oldu! İşte o 10 film

Online dizi ve film platformu Netflix'in en çok izlenen 10 filmi belli oldu. 'Roma', listeye 10. sıradan giriş yaptı. İşte o liste...

Netflix'in en çok izlenen 10 filmi belli oldu! İşte o 10 film - Sayfa 1

10 - Roma

Oscarlı yönetmen Alfonso Cuarón, Meksiko'nun 1970'lerdeki siyasi kargaşa ortamında, bir evde hizmetçi olarak çalışan bir kadının canlı ve duygusal bir portresini sunuyor.

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Netflix'in en çok izlenen 10 filmi belli oldu! İşte o 10 film - Sayfa 2

9 - Velvet Buzzsaw

Korkulan bir eleştirmenin, soğuk bir galeri sahibinin ve hırslı bir asistanın kısa süre önce ölen bir ressamın tablolarını havada kapması korkunç sonuçlara yol açar.

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Netflix'in en çok izlenen 10 filmi belli oldu! İşte o 10 film - Sayfa 3

8 - Close

Sam, çatışmalara alışkın özel bir korumadır. Müşterisi olan vâris, saldırganların hedefi hâline gelince hem onu korumak hem de ona kendini korumayı öğretmek zorundadır.

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Netflix'in en çok izlenen 10 filmi belli oldu! İşte o 10 film - Sayfa 4

7 - Bleach

Lise öğrencisi Ichigo bir anda ölüm meleği yetenekleri elde edince güçlerini geri vermeyi çok ister. Ama önce birkaç ruh toplamalıdır.

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