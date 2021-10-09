Netflix'e 'Ölmek İçin On Üç Sebep' dizisi için 'intihar' davası

Netflix'in en popüler yapılara arasında yer alan 13 Reasons Why (Ölmek İçin On Üç Sebep), intihara teşvik etmesi sebebiyle, kısa bir süre önce kızını kaybeden bir aile tarafından dava edildi. Mahkeme de yapım şirketinin suçsuz olduğunu açıkladı. Diğer taraftan Netflix, platform üzerinden kişilere yapılan içerik önerilerinin algoritmik olduğunu doğruladı.