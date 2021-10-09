Netflix'e 'Ölmek İçin On Üç Sebep' dizisi için 'intihar' davası
Kızı ölen aileden dünyaca ünlü dizi ve film platformu Netflix'e dava...'13 Reasons Why' (Ölmek için 13 Neden) dizisinin intihara teşvik ettiği gerekçe gösterildi.
Netflix'in en popüler yapılara arasında yer alan 13 Reasons Why (Ölmek İçin On Üç Sebep), intihara teşvik etmesi sebebiyle, kısa bir süre önce kızını kaybeden bir aile tarafından dava edildi. Mahkeme de yapım şirketinin suçsuz olduğunu açıkladı. Diğer taraftan Netflix, platform üzerinden kişilere yapılan içerik önerilerinin algoritmik olduğunu doğruladı.
Bella isimli kızını kaybeden bir aile tarafından dava edildi
Netflix orijinal yapımı 13 Reasons Why (Ölmek İçin On Üç Sebep), yakın zamanda Bella isimli kızını kaybeden bir aile tarafından intihara teşvik ettiği gerekçesiyle dava edildi. Benzer bir olay 35 yıl önce de yaşanmıştı. Oğlu intihar eden bir ebeveyn, Ozzy Osbourne‘un şarkısını sorumlu tutarak CBS Records’u dava etmişti. Ancak mahkeme yapım şirketini suçsuz buldu.
Netflix savunması için bu davayı emsal karar olarak göstermeye çalışıyor. Mahkeme tutanaklarına göre Netflix, Romeo ve Jüliet’ten, Ölü Ozanlar Derneği’ne kadar pek çok edebi eserin ve sinema yapımının benzer sebeplerle araştırılması gerektiğini söylüyor.
Aynı şekilde eğer o yapımlar, gençler üzerindeki intiharlardan sorumlu değilse, başta kendileri olmak üzere diğer yayıncı ve içerik oluşturucularının da belirli haklara sahip olması gerektiğini savunuyor.