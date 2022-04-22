Netflix'deki Kıvanç Tatlıtuğ dizisi Yakamoz S 245 için olay iddia: Türk subayı küçük düştü!
NETFLİX'te yayına giren Yakamoz S 245 için Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'den sert tepki geldi. Üç başlıkta eleştirilerini sıralayan Gürdeniz bu dizinin Türk deniz subayını ve astsubayını küçük düşürdüğünü iddia etti.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinççi'nin 'Yakamoz S-245' dizisi geçtiğimiz gün Netflix'te yayına girdi. Konusu bir Türk denizaltısında geçen ve dünyada kitlesel ölümlere yol açan bir felaketten sonra hayatta kalma mücadelesini anlatan 'Yakamoz S-245' dizisi sosyal medyada da gündem oldu.
Tolga Karaçelik, Umut Aral ve dizinin oyuncuları; Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinççi, Meriç Aral, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Ersin Arıcı ve Hakan Salınmış'ın başrollerde oynadığı, Netflix'in uzun zamandır merakla beklenen yeni dizisi 'Yakamoz S-245' ilk 7 bölümüyle seyirciyle buluştu.
Kısa sürede Netflix'te en çok izlenen yapımlar arasına giren Yakamoz S-245'in konusu ise tartışmalara neden oldu.
Dünyayı yıkıma götüren bir felaketten sonra, deniz biyoloğu Arman’ın, mürettebatıyla birlikte ölüm-kalım savaşı veren Yakamoz S-245 denizaltısına katılmasını anlatan diziye emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'den tepki geldi.