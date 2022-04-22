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Netflix'deki Kıvanç Tatlıtuğ dizisi Yakamoz S 245 için olay iddia: Türk subayı küçük düştü!

Netflix'deki Kıvanç Tatlıtuğ dizisi Yakamoz S 245 için olay iddia: Türk subayı küçük düştü!

NETFLİX'te yayına giren Yakamoz S 245 için Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'den sert tepki geldi. Üç başlıkta eleştirilerini sıralayan Gürdeniz bu dizinin Türk deniz subayını ve astsubayını küçük düşürdüğünü iddia etti.

Netflix'deki Kıvanç Tatlıtuğ dizisi Yakamoz S 245 için olay iddia: Türk subayı küçük düştü!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinççi'nin 'Yakamoz S-245' dizisi geçtiğimiz gün Netflix'te yayına girdi. Konusu bir Türk denizaltısında geçen ve dünyada kitlesel ölümlere yol açan bir felaketten sonra hayatta kalma mücadelesini anlatan 'Yakamoz S-245' dizisi sosyal medyada da gündem oldu.

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Netflix'deki Kıvanç Tatlıtuğ dizisi Yakamoz S 245 için olay iddia: Türk subayı küçük düştü!

Tolga Karaçelik, Umut Aral ve dizinin oyuncuları; Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinççi, Meriç Aral, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Ersin Arıcı ve Hakan Salınmış'ın başrollerde oynadığı, Netflix'in uzun zamandır merakla beklenen yeni dizisi 'Yakamoz S-245' ilk 7 bölümüyle seyirciyle buluştu. 

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Netflix'deki Kıvanç Tatlıtuğ dizisi Yakamoz S 245 için olay iddia: Türk subayı küçük düştü!

Kısa sürede Netflix'te en çok izlenen yapımlar arasına giren Yakamoz S-245'in konusu ise tartışmalara neden oldu.

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Netflix'deki Kıvanç Tatlıtuğ dizisi Yakamoz S 245 için olay iddia: Türk subayı küçük düştü!

Dünyayı yıkıma götüren bir felaketten sonra, deniz biyoloğu Arman’ın, mürettebatıyla birlikte ölüm-kalım savaşı veren Yakamoz S-245 denizaltısına katılmasını anlatan diziye emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'den tepki geldi.

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