Netflix zarfından çıkan büyük tehlike için açıklama geldi

Yani Netflix’in size üyelik bilgileri ya da film ve dizi içeren bir USB bellek göndermesinin imkanı yok. Ancak görüntülerden de anlaşılacağı üzere incelikle hazırlanan Netflix kamuflajlı zarflar, kartlar ve USB bellekler, çoğu insanı kandırabilir. Benzer bir olay, yaklaşık 2 yıl önce Avustralya'da da yaşanmış, Netflix logolu casus USB bellekler şirketlerin ağlarına erişmek için kullanılmıştı.