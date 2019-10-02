Netflix zarfından çıkan büyük tehlike için açıklama geldi
Özellikle iş yerlerine gönderilen ve Netflix logolu sarı zarflar tehlike saçıyor. Netflix'le bir ilgisi bulunmayan zarfın içinden çıkan USB hafıza ise kullanıcılar için çok büyük bir güvenlik riski doğuruyor. Konuya ilişkin Netflix'ten açıklama yapıldı.
Netflix'in adını kullanan sahtekarlar, kullanıcıların bilgisayarlarına gizlice erişebilmek için farklı yöntemler deniyor. Bu yöntemlerden bazıları ise hedefe virüs veya casus yazılımlarla değil, oldukça eski yollarla ulaşıyorlar. Mesela doğrudan sizi kandırmaya yönelik içeriklerle süsleniyorlar. Bir bakıma sizi parlak ve sahte bir yem ile oltaya çekiyorlar.
Netflix Türkiye ise görünüşe göre yeni bir korsan girişimine alet oldu. Bilgisayar korsanları, özenle hazırladıkları Netflix logolu, şirkete ve kişiye özel açıklamalara sahip zarfları Türkiye’de bazı şirketlere göndermeye başladılar.
Netflix’in zamanında DVD ve CD kiraladığı, hatta USB bellekler yaygınlaşınca bir dönem belleklerle insanlara dizi ve film gönderdiği biliniyor. Şirket, internet bağlantılarının gelişmesiyle online bir platform haline geldiğinden bu yana, içerikleri ve üyelik bilgilerini dijital şekilde kullanıcılara ulaştırıyor.
Yani Netflix’in size üyelik bilgileri ya da film ve dizi içeren bir USB bellek göndermesinin imkanı yok. Ancak görüntülerden de anlaşılacağı üzere incelikle hazırlanan Netflix kamuflajlı zarflar, kartlar ve USB bellekler, çoğu insanı kandırabilir. Benzer bir olay, yaklaşık 2 yıl önce Avustralya'da da yaşanmış, Netflix logolu casus USB bellekler şirketlerin ağlarına erişmek için kullanılmıştı.