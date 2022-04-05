Netflix Türkiye fiyatlarına dev zam! Ücretleri duyan üyeliklerini iptal ediyor: Yasağa uymayanlar ekstra para ödeyecek

Bir önceki fiyat artışını geçtiğimiz yıl bu aylarda yapan Netflix'in ortalama fiyat artışı ise 11 TL ile 23 TL bandında oldu. Netflix Türkiye'den yapılan açıklamada "Günümüzde keyifli vakit geçirmek için her zamankinden daha fazla seçenek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle üyelerimize sunduğumuz deneyimi daha da geliştirmek için aralıksız çalışıyoruz." denildi.