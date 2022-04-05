Netflix Türkiye fiyatlarına dev zam! Ücretleri duyan üyeliklerini iptal ediyor: Yasağa uymayanlar ekstra para ödeyecek
Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix Türkiye için fiyatlarında büyük bir zamma gitti. Yeni ücret tarifesini gören kullanıcılar isyan etti.
Her gün değişen etiketlerde bugünün nasibi de Netflix oldu. Webrazzi'ye göre geçtiğimiz ay dünya genelinde fiyat artışına giden Netflix, ülkemizde de fiyatları değiştirdi.
Türkiye'de üye kaybetmek istemeyen Netflix, enflasyon verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 60, dolar bazındaki yıllık değişimin ise yüzde 77 olduğu bugün Netflix Türkiye özelinde artışı yüzde 40 bandında belirledi.
Bir önceki fiyat artışını geçtiğimiz yıl bu aylarda yapan Netflix'in ortalama fiyat artışı ise 11 TL ile 23 TL bandında oldu. Netflix Türkiye'den yapılan açıklamada "Günümüzde keyifli vakit geçirmek için her zamankinden daha fazla seçenek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle üyelerimize sunduğumuz deneyimi daha da geliştirmek için aralıksız çalışıyoruz." denildi.
Netflix Türkiye "Ancak geniş bir yelpazede en kaliteli içerikleri sunmaya ve Kulüp, Pera Palas’ta Gece Yarısı, Stranger Things gibi benzersiz yapımlara yatırım yapmaya devam edebilmek için Türkiye'deki ücretlerimizi güncellememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.