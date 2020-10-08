Netflix Türk dizileri efsaneleşiyor Beren Saat'in dizisi Atiye'yi izleyenler Türk arkadaş ediniyor

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Hindistan'a 8 farklı ülkede İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından gerçekleştirilen kamuoyu araştırması, bulundukları ülkelerde Netflix aracılığıyla Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türk kültürüne ve tarihine çok daha fazla ilgi duymaya başladıklarını ortaya koydu.