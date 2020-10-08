Netflix Türk dizileri efsaneleşiyor Beren Saat'in dizisi Atiye'yi izleyenler Türk arkadaş ediniyor
Netflix, 8 farklı ülkede Türkiye'ye yönelik bir araştırma yaptı. Yapılan kamuoyu araştırmasına göre Netflix'ten Türk yapımlarını izleyen kişiler, Türk kültürüne ve tarihine ilgi duyuyor, Türk arkadaş edinmek istiyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Hindistan'a 8 farklı ülkede İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından gerçekleştirilen kamuoyu araştırması, bulundukları ülkelerde Netflix aracılığıyla Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türk kültürüne ve tarihine çok daha fazla ilgi duymaya başladıklarını ortaya koydu.
Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, Netflix üzerinden Türk yapımlarını izleyen kişilerin yüzde 43'ü 'Türk insanıyla tanışmak, Türkiye'den arkadaşlar edinmek, onlarla birlikte çalışmak, vakit geçirmek isterim.' diyor
Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, Netflix üzerinden Türk yapımlarını izleyen kişilerin yüzde 43'ü 'Türk insanıyla tanışmak, Türkiye'den arkadaşlar edinmek, onlarla birlikte çalışmak, vakit geçirmek isterim.' diyor
Araştırmanın geçen ay yayınlanan ilk aşama sonuçları da Netflix'in Türk yapımlarını 190 ülkeye taşıması sayesinde Türkiye'ye yönelik turistik ilginin ciddi oranda artırdığını göstermişti.