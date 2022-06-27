Netflix Temmuz ayı programı belli oldu!
Online dizi ve film izleme platformu olan Netflix'in Temmuz ayında Türkiye'de yayınlanacak olan içerikleri belli oldu.
Dünya üzerinde 220 milyondan fazla abonesi bulunan online dizi ve film izleme platformu Netflix, başta gençler olmak üzere artık herkesin vazgeçilmezi haline geldi.
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Merkezi ABD'de bulunan yapım şirketinin Netflix, Türkiye'de de oldukça fazla aboneye sahip. Her ay öncesi, o ay yayınlanacak olan içerikleri hakkında bilgi veren Netflix Türkiye'nin Temmuz ayı içerikleri belli oldu.
İşte Netflix Türkiye'de Temmuz ayında yayınlanacak dizi ve filmler:
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1- Stranger Things 4: 2. Kısım - 1 Temmuz
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2- Control Z (3. Sezon) 6 Temmuz
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