Netflix Temmuz ayı programı belli oldu!

Merkezi ABD'de bulunan yapım şirketinin Netflix, Türkiye'de de oldukça fazla aboneye sahip. Her ay öncesi, o ay yayınlanacak olan içerikleri hakkında bilgi veren Netflix Türkiye'nin Temmuz ayı içerikleri belli oldu.

İşte Netflix Türkiye'de Temmuz ayında yayınlanacak dizi ve filmler: