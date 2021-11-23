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Netflix Tear Along The Dotted Line (İşaretli Yerden Kesin) dizisinde PKK/YPG bayrağı skandalı

Netflix Tear Along The Dotted Line (İşaretli Yerden Kesin) dizisinde PKK/YPG bayrağı skandalı

Netflix'te yayınlanan yeni çizgi dizi Tear Along The Dotted Line'da (İşaretli Yerden Kesin) PKK/YPG bayrağı skandalı...

Netflix Tear Along The Dotted Line (İşaretli Yerden Kesin) dizisinde PKK/YPG bayrağı skandalı

NETFLIX'te 18 Kasım'da yayınlanmaya başlayan "Tear Along The Dotted Line (İşaretli Yerden Kesin)" adlı çizgi dizide, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde bayraklarının kapı ve duvara asıldığı sahneler sosyal medyada tepki uyandırdı. 

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Netflix Tear Along The Dotted Line (İşaretli Yerden Kesin) dizisinde PKK/YPG bayrağı skandalı

"Zerocalcare" mahlasını kullanan İtalyan karikatürist Michele Rech'in, medya platformu Netflix'te "Tear Along The Dotted Line (İşaretli Yerden Kesin)" adlı çizgi dizisi 18 Kasım'da yayınlanmaya başlandı.

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Netflix Tear Along The Dotted Line (İşaretli Yerden Kesin) dizisinde PKK/YPG bayrağı skandalı

Netflix'in Türkçe edisyonunda da gösterime giren dizinin açıklama kısmında, "Arkadaşlarıyla şehir dışına seyahat eden Romalı bir çizgi romancı, vicdanını temsil eden armadillo ile hayatının gidişatı ve muhtemel bir aşk üzerine kafa yorar" ifadeleri yer alıyor.

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Netflix Tear Along The Dotted Line (İşaretli Yerden Kesin) dizisinde PKK/YPG bayrağı skandalı

Netflix tarafından yayımlanan tanıtım yazısında ayrıca, "Zerocalcare kendi çizgi romanından uyarlanan bu animasyon diziyi yazdı, yönetti ve ana karakteri seslendirdi" deniliyor.

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