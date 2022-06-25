Netflix rekoru kıran Birce Akalay'ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü!
Bir dönem ekranların beğeniyle izlenen dizisi "Yer Gök Aşk"ta Havva karakterini canlandıran, bu rolle yıldızı parlayan Birce Akalay kısa zamanda adını geniş kitlelere duyurmuştu. Son olarak rol aldığı Netflix'in Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizileri ile adından söz ettirmeyi başaran Akalay'ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu.
Bir dönem ekranların beğeniyle izlenen dizisi "Yer Gök Aşk"ta Havva karakterini canlandıran, bu rolle yıldızı parlayan Birce Akalay kısa zamanda adını geniş kitlelere duyurmuştu. 2022 projelerine oyunculuğu ile damga vuran son olarak Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizileri ile aynı anda iki farklı projede yer alan Akalay böyle bir şeyi başarabilen ilk kişi oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen başarılı oyuncunun estetiksiz hali sosyal medyada olay oldu. Başarılı oyuncunun eski halini görenler gözlerine inanamadı..
İlk isim oldu
Birce Akalay Netflix projeleri Kuş Uçuşu ve Mezarlık ile platformda yer alıyor. Ünlü oyuncunun aynı anda iki farklı güncel Netflix projesi ile platformda yer alması, bir rekoru da beraberinde getirdi. Birce Akalay böyle bir şeyi başarabilen ilk isim oldu.
2022 uğurlu geldi
Birce Akalay 2022 yılına projeleri ile damga vurdu. Kuş Uçuşu dizisi dünya Netflix listesine dahi giren dizide başrol oynayan ünlü oyuncu, aynı dönemde Mezarlık projesi ile de platformdaki yerini aldı
Tek isim oldu
Ünlü oyuncunun bu çalışması, Netflix gündemine yerleşti. Akalay, platformda iki ayrı güncel proje ile yer alan tek isim olarak başarıya adım attı.