Netflix Pera Palas dizi galasında Hazal Kaya'nın kıyafeti olay fermuarı kapatmamış 'Dükkan açık kalmış'

NETFLIX'te yayınlanmaya başlayacak olan Pera Palas'te Gece Yarısı'nın galasına katılan Hazal Kaya'nın açık fermuar detaylı tulumuna sosyal medyada yorum yağdı! Hazal Kaya'nın başrol oynadığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin galası dün akşam yapıldı. Galada iki farklı kıyafet giyen oyuncunun fermuar detaylı tulumu sosyal medya kullanıcıları tarafından hiç beğenilmedi.