Netflix Pera Palas dizi galasında Hazal Kaya'nın kıyafeti olay fermuarı kapatmamış 'Dükkan açık kalmış'
NETFLIX yapımı Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın galasına katılan başrol Hazal Kaya'nın 'fermuarı açık' kostümü sosyal medyada dalga konusu oldu. Hazal Kaya'nın açık fermuarlı kıyafetine 'Dükkan açık kalmış' yorumları geldi.
NETFLIX'te yayınlanmaya başlayacak olan Pera Palas'te Gece Yarısı'nın galasına katılan Hazal Kaya'nın açık fermuar detaylı tulumuna sosyal medyada yorum yağdı! Hazal Kaya'nın başrol oynadığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin galası dün akşam yapıldı. Galada iki farklı kıyafet giyen oyuncunun fermuar detaylı tulumu sosyal medya kullanıcıları tarafından hiç beğenilmedi.
Kaya'nın kıyafeti için "Dükkan açık kalmış, bu nasıl moda oldu" yorumları yapıldı.
Başrollerinde Hazal Kaya, Tansu Biçer ve Selahattin Palalı’nın yer aldığı Netflix’te yayınlanacak olan Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin dün akşam galası yapıldı.
Bugün yayınlamaya başlayacak olan dizinin galasına Hazal Kaya’nın kıyafetleri damga vurdu.