Netflix en çok izlenen 15 diziyi açıkladı! Tüm dizilere fark atıp zirveye yerleşen dizi şaşırttı
Dijital video akış platformu Netflix, şimdiye kadar en çok izlenen 15 yapımını açıkladı.
Platform, listedeki yapımları ilk 28 gün içinde dünya genelinde toplam izlenme saatlerine göre sıraladı.
İşte en çok izlenen diziler...
116
15. Lupin (1. Sezon)
Dizi, 316, 83 milyon saat izlenen ilk sezonuyla listedeki yerini alıyor.
216
14. La Casa de Papel (5. Sezon)
Dizinin ikinci sezonu 395 milyon saat izlenmeye ulaştı.
316
13. La Casa de Papel (3. Sezon)
İspanyol yapımı dizinin üçüncü sezonu 426 milyon saat izlenmeye ulaştı.
416