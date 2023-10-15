Netflix dizisi gerçek oldu! Ünlü Kürt sanatçı Gazze'de katliam yapmak için İsrail ordusuna katıldı

Bu diziden bir sahne değil

İsrail ordusuna katılma kararını bir videoyla duyuran Idan Amedi şunları söyledi: "WhatsApp'ı açtım ve bir sürü mesaj gördüm. Hepinize iyi olduğumuzu bildiriyorum. Cumartesi gününden beri burada pek uyuyamadım ama moralimiz yüksek ve neden burada olduğumuzu her an anlıyoruz.