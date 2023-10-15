Netflix dizisi gerçek oldu! Ünlü Kürt sanatçı Gazze'de katliam yapmak için İsrail ordusuna katıldı
İSRAİL -Filistin savaşında İsrail'in kadın ve çocukların ağırlıkta olduğu sivil katliamı sürerken, Netlix dizisi "Fauda"da İsrail ajanı rolünü oynayan İsrailli sanatçı Idan Amedi, İsrail ordusuna katıldı.
Hamas ile İsrail arasında 7 Ekim'de patlak veren savaş sonrası İsrail topyekün seferberlik ilan ederken sanat dünyasından çok tartışılacak bir hamle geldi. İsrailli Kürt aktör ve şarkıcı Idan Amedi, gönüllü olarak İsrail ordusuna katıldığını duyurdu.
Netflix'te "Fauda" dizisinde oynadığı rolle ünlenen 35 yaşındaki oyuncu, İsrail ordusuna katılma kararını "Kazanacağız" dediği bir videoyla paylaştı.
Bu diziden bir sahne değil
İsrail ordusuna katılma kararını bir videoyla duyuran Idan Amedi şunları söyledi: "WhatsApp'ı açtım ve bir sürü mesaj gördüm. Hepinize iyi olduğumuzu bildiriyorum. Cumartesi gününden beri burada pek uyuyamadım ama moralimiz yüksek ve neden burada olduğumuzu her an anlıyoruz.
"Ailelerimizi ve çocuklarımızı korumak için. On yıldan fazla bir süre önce askeri konuşmaları geride bıraktım. Bu yüzden detaylandırmayacağım, sadece bu zor günlerde tüm İsrail'e basit kelimelerle şunu söyleyeceğim:"