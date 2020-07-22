Netflix Aşk 101 dizisinde sürpriz! Bakın hangi oyuncu kadroya dahil oldu
Netflix'in tartışmalı dizisi Aşk 101'in çekimleri başladı ve diziyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken, ekibe yeni bir ismin katıldığı öğrenildi.
Netflix'in büyük tartışma yaratan Türk dizisi Aşk 101 kaldığı yerden tüm hızıyla devam etmek için hazırlanıyor. Osman karakterinin eşcinsel olmasına dair çıkan iddialar ve karakterin seyrinin değiştiği söylentileri dilden dile yayılırken Aşk 101'in yeni sezon detayları ortaya çıkmaya başladı.
Başrollerini Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı'nın paylaştığı Aşk 101, yeni sezonunda Aşk 102 olarak devam edecek.
Kısa bir süre önce ikinci sezonu Aşk 102 ismi ile Netflix’te yer alacak. Dizinin okuma provaları devam ediyor, çekimlere yakında başlanacak.
Bu arada diziye yeni isimlerin de katılacağı yavaş yavaş ortaya çıkmakta. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Aşk 102 dizisine genç oyuncu Ece Yüksel de katıldı.