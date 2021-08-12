Netflix '365 Days'in yakışıklısı Michele Morrone İstanbul'da! Adını Boğaz'a yazdılar!
Netflix'te yayınlanan 365 Days (365 Gün) dizisinin erotik sahneleriyle tanınan İtalyan oyuncusu Michele Morrone İstanbul'a geldi. Ünlü oyuncuya jest olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ışıklarla ismi yansıtıldı.
Dizi ve film platformu Netflix'in "365 Days" dizisindeki "Don Massimo Torricelli" rolü ve sevişme sahneleriyle nam salan İtalyan oyuncu Michele Morrone, İstanbul'a geldi. Önceki gün akşam yemeği için Etiler'deki bir restoranı seçen Morrone, objektiflere yansıdı.
Yabancı arkadaşlarıyla Boğaz'da tekne turu da yapan Morrone için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde isimli ışık şovları düzenlendi.
İki gün önce İstanbul'a gelen İtalyan oyuncu Michele Morrone, önceki akşam Etiler'deki bir restoranda görüntülendi
Çekim için geldiği İstanbul'da kısa bir tur atan Michele Morrone'un korumalar eşliğinde gezmesi dikkatlerden kaçmadı.