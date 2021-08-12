Netflix '365 Days'in yakışıklısı Michele Morrone İstanbul'da! Adını Boğaz'a yazdılar!

Dizi ve film platformu Netflix'in "365 Days" dizisindeki "Don Massimo Torricelli" rolü ve sevişme sahneleriyle nam salan İtalyan oyuncu Michele Morrone, İstanbul'a geldi. Önceki gün akşam yemeği için Etiler'deki bir restoranı seçen Morrone, objektiflere yansıdı.