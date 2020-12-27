Netflix 2021'e damga vuracak! Yılmaz Erdoğan Kıvanç Tatlıtuğ Binnur Kaya bombası
Netflix'in ilk Türk dizisi, Hakan Muhafız'ın dünya çapında yakaladığı başarıdan sonra platform yeni projelere imza attı.
2021 yılında Acun Ilıcalı'nın Exxen ve Gözde Akpınar'ın Gain platformunun yayına girmeye hazırlanması dünya devi Netflix'i harekete geçirdi. Netflix birçok yerli yapıma imza attı.
Türkiye pazarına girdiği günden beri yatırımlar yapmaya devam eden Netflix yeni platformlarla birlikte yerli yapım projelerine ağırlık verdi. Netflix 2021'de 12 yerli dizi ve filmi yayına sokmaya hazırlanıyor.
İşte Netflix'in yerli projeleri...
50 Metrekare
Başrolünü Engin Öztürk'ün oynayacağı 50 metrekare dizisinde, yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir var. Senarist ise Burak Aksak. Dizide Engin Öztürk; "Gölge" isimli bir karakteri canlandıracak. Çocukluğuna dair hiçbir şey hatırlamayan Gölge, ailesi olarak bildiği tek kişi olan Servet Nadir'in karanlık işlerini yapıyor. Zaman içerisinde geçmişiyle ilgili sırları öğrenmek isteyen Gölge, hayatının yalan üzerine kurulu olduğunu anlıyor. Gölge'nin hayatı, 27 Ocak 2021'de Netflix'te seyirciyle buluşuyor.
Fatma
Netflix'in 2021 yılında izleyicilere sunacağı bir diğer yapım ise Fatma olacak. Fatma dizisinin başrollerini sevilen oyuncular Burcu Biricik ve Uğur Yücel canlandırıyor. Dizinin başrol kadın karakteri Fatma, evlere gündelik temizliğe giden bir kadın. Kocası Sefer'in birden bire ortadan kaybolması üzerine Fatma, kendini bir cinayetin ortasında buluyor. Bu olayın ardından geçmişe gömdüğü sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Fatma dizisinin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturuyor. Dizinin 2021 yılında Netflix'te yayınlanması bekleniyor ancak henüz net bir tarih yok.