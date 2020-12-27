Netflix 2021'e damga vuracak! Yılmaz Erdoğan Kıvanç Tatlıtuğ Binnur Kaya bombası

Fatma

Netflix'in 2021 yılında izleyicilere sunacağı bir diğer yapım ise Fatma olacak. Fatma dizisinin başrollerini sevilen oyuncular Burcu Biricik ve Uğur Yücel canlandırıyor. Dizinin başrol kadın karakteri Fatma, evlere gündelik temizliğe giden bir kadın. Kocası Sefer'in birden bire ortadan kaybolması üzerine Fatma, kendini bir cinayetin ortasında buluyor. Bu olayın ardından geçmişe gömdüğü sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Fatma dizisinin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturuyor. Dizinin 2021 yılında Netflix'te yayınlanması bekleniyor ancak henüz net bir tarih yok.