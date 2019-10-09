Nesrin Cavadzade'ye bakarken kaza yaptı başına gelmeyen kalmadı
Maçka'da spordan çıkarken görüntülenen Nesrin Cavadzade, ortalığı karıştırdı.
Fiziği ve güzelliğiyle her zaman dikkat çeken başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, Maçka'da spor merkezinden çıkarken başına gelmeyen kalmadı, ortalık karıştı. Sporun ardından bankamatikten para çekeceği sırada basın mensuplarını fark eden Cavadzade, ağaçların arasından eğilerek mekandan ayrılmayı tercih etti.
Güzel oyuncu, basından kaçamayınca kısa bir sohbet etti. Cavadzade'ye kaşlarına ve kilosuna gelen yorumlar hatırlatılınca, "Size bir ıslak saçla yakalanmadığım kalmıştı, o da oldu. Şimdi de beni bu halde ıslak saçlarla çekerseniz bir sürü eleştiri yağmuru gelecek" diyerek tiye aldı.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, bu sırada yoldan geçen bir araç sürücüsü Nesrin Cavadzade'yi görüp tanıyınca bakakaldı. Sürücü, ünlü oyuncuya baktığı sırada öndeki aracın durduğunu göremeyince arkadan çarparak kaza yaptı.
Kazanın etkisiyle panik olan Nesrin Cavadzade, kazanın ona bakarken olduğunu öğrenince, "Islak saçlarıma bakarken mi kaza yaptı? Nasıl olur ya" diyerek kahkaha attı.