Nesrin Cavadzade'ye bakarken kaza yaptı başına gelmeyen kalmadı

Güzel oyuncu, basından kaçamayınca kısa bir sohbet etti. Cavadzade'ye kaşlarına ve kilosuna gelen yorumlar hatırlatılınca, "Size bir ıslak saçla yakalanmadığım kalmıştı, o da oldu. Şimdi de beni bu halde ıslak saçlarla çekerseniz bir sürü eleştiri yağmuru gelecek" diyerek tiye aldı.