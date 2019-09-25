Nesrin Cavadzade'nin pozu büyük tepki çekti Yasak Elma'nın yıldızına tepki
Nesrin Cavadzade sosyal medyada verdiği poz büyük tartışma yarattı. Takipçileri ünlü oyuncuya tepki gösterdi.
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade,şu aralar Yasak Elma dizisinde Şahika karakteri ile izleyicilerin karşısında yer alıyor.
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Sosyal medyayı yoğun şekilde kullanan ünlü oyuncunun sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Ünlü oyuncu yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Cavadzade, bugünkü paylaşımı ile hem şaşırttı hem de üzdü… Ağzında sigara ile bir firmanın reklamını yapan Cavadzade’nin bu hali şaşırttı
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Sigaranın zararlarının her yerde anlatıldığı, devletin birçok alanda sigara yasağını getirmeye çabaladığı bir dönemde Nesrin Cavadzade gibi rol model olan bir ismin, sigara ile poz vermesi kötü bir örnek olarak kayıtlara geçti.
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