Nesrin Cavadzade'nin olay ifşa sergisi! İsimleriyle beraber yayınlayacak
Nesrin Cavadzade'nin erkekler hakkındaki açıklamasının ardından fotoğraf yağdı, ifşa edeceğini söyledi.
Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin başrol oynadığı 'Aşk Tesadüfleri Sever 2' filminin galasında erkekler hakkında söyledikleri çok konuşulmuş, Cavadzade'nin 'çirkin erkek' sevgisi dilden dile yayılmıştı ki güzel oyuncu, bu durumdan muzdarip olduğunu dile getirdi.
Cavadzade, ''Aşk Tesadüfleri Sever 2" filminin partisinde gazetecilerle bir araya gelmiş ve magazin muhabirleri güzel oyuncuya, rol arkadaşı Yiğit Kirazcı ile aralarında çıkan aşk dedikodularını sormuştu. "Yiğit çok yakışıklı" diyen Cavadzade, kendisinin çirkin erkeklerden hoşlandığını söylemişti.
"Çirkin erkek seviyorum yakışıklılar beni ürkütüyor. Anneannem, 'Erkek dediğin maymundan hallice olur' derdi" açıklamasında bulunca birçok erkek sosyal medya hesabı Instagram'dan güzel oyuncuya fotoğraf göndermeye başladı.
Nesrin Cavadzade, gelen erkek fotoğraflarına ise ifşa ile çözüm buldu. Erkeklerden gelen fotoğrafları bir sergide yayınlama kararı aldığını söyledi.