Nesrin Cavadzade'nin olay ifşa sergisi! İsimleriyle beraber yayınlayacak

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin başrol oynadığı 'Aşk Tesadüfleri Sever 2' filminin galasında erkekler hakkında söyledikleri çok konuşulmuş, Cavadzade'nin 'çirkin erkek' sevgisi dilden dile yayılmıştı ki güzel oyuncu, bu durumdan muzdarip olduğunu dile getirdi.