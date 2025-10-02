Nesrin Cavadzade'den çok özel terapi! Depresyon ilacını paylaştı...
"Yasak Elma" dizisinde canlandırdığı Şahika karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, samimi bir itirafıyla gündeme geldi. Başarılı oyuncu, depresyona girdiğinde kendisini iyi hissettiren şeyin lahmacun olduğunu belirterek, "O benim depresyon yiyeceğim. Ne zaman kendimi kötü hissetsem lahmacun yerim" dedi.
Başarılı oyunculuğu ve samimi açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Nesrin Cavadzade, bu kez alışkanlıklarıyla hayranlarını gülümsetti.
Ekranlarda güçlü karakterleriyle hafızalara kazınan Cavadzade, depresyon anlarında kendisini iyi hissettiren tek şeyin "lahmacun" olduğunu söyledi.
"Al Yazmalım", "Küçük Ağa", "Bizim Hikaye", "Aşk Tesadüfleri Sever 2" ve "Yasak Elma" gibi projelerdeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, özellikle "Şahika" karakteriyle milyonların hafızasına kazınmıştı.
Son olarak "Sandık Kokusu" dizisinde rol alan Cavadzade, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor.