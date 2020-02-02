Nesrin Cavadzade'den çok konuşulacak taciz itirafı 'Köşede sıkıştırmış olabilirim'

Cavadzede, ''Setlerde başınıza gelen taciz olayları oldu mu?'' sorusuna şu sözlerle cevap verdi:

''Ben çok sivri bir tipim. Kim taciz edebilir? Ben yaşamadım ama birilerini taciz etmiş, köşelerde sıkıştırmış olabilirim. Kimse de şikayetçi olmadı. Bu kadar söyleyeyim!''