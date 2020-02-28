Nesrin Cavadzade yorumları böyle tiye aldı Yasak Elma'da Şahika'yı oynuyor

FOX TV'nin entrikası bol dizisi Yasak Elma'nın yıldız kadrosundan biri olan Nesrin Cavadzade, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sıklıkla cesur ve iddialı fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak hayranlarını büyüleyen Cavadzade, bu kez kendisi için yapılan yorumları tiye aldı.