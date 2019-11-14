Nesrin Cavadzade yine çok iddialı! Dergi pozları yürek hoplattı
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de baş döndüren Nesrin Cavadzade, ALEM Dergisi'nin yeni sayısına verdiği pozlarla yürek hoplattı.
2019 yılının kendisi için çok uğurlu geçtiğini söyleyen başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, ALEM Dergisi için kamera karşısına geçti.
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Aşk Tesadüfler Sever 2' filmiyle beyaz perdede izleyici ile buluşmak için gün sayan Nesrin Cavadzade, yoğun temposuna rağmen film tadında bir çekim gerçekleştirdi.
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Instagram pozlarıyla hayranlarının başını döndüren Cavadzade, esans üretim merkezindeki çekimlerde adeta şekilden şekle girdi.
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Güzel oyuncu, fabrikadaki üretim makinelerinin etrafında minisiyle sere serpe poz verdi
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