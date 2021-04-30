BIST 1.400
DOLAR 8,27
EURO 10,00
ALTIN 471,58

Nesrin Cavadzade Yasak Elma dizisini bıraktı kavgayı Eda Ece anlattı

Nesrin Cavadzade Yasak Elma dizisini bıraktı kavgayı Eda Ece anlattı

FOX TV'deki Yasak Elma dizisinin setinde çıkan kavga ayrılık getirdi. Nesrin Cavadzade'nin neden diziden ayrıldığı ortaya çıktı.

Nesrin Cavadzade Yasak Elma dizisini bıraktı kavgayı Eda Ece anlattı

Birbirinden ünlü isimleri bir arada tutan Yasak Elma dizisinin son bölümünde yaşananlar seyircinin kafasını karıştırdı. Yasak Elma'da karakterler arasında bir ölü bir yaralı olacağı iddia edilmiş, diziden ayrılan kişinin Nilperi Şahinkaya olduğu söylenmişti.

112
Nesrin Cavadzade Yasak Elma dizisini bıraktı kavgayı Eda Ece anlattı

Fakat Yasak Elma setinde yaşananlar olayın tüm akışını değiştirdi. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Şahika'nın saldırıda öldürüldüğü ortaya çıktı. Fragmanda Şahika için düzenlenen cenaze törenini gören izleyiciler Nesrin Cavadzade'nin ayrılığında büyük bir üzüntü yaşadı.

212
Nesrin Cavadzade Yasak Elma dizisini bıraktı kavgayı Eda Ece anlattı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yasak Elma'daki senaryo değişikliğinin nedeni setteki kavga! Geçtiğimiz günlerde yönetmen Murat Öztürk rahatsızlanınca yerine eski yönetmen Neslihan Yeşilyurt geldi. 

312
Nesrin Cavadzade Yasak Elma dizisini bıraktı kavgayı Eda Ece anlattı

Bu sırada Eda Ece o gün seti olmamasına rağmen Yeşilyurt'u görmek için çekime geldi. Yeşilyurt, Ece gelince görevini yardımcısına devredip bir süre sohbete daldı.

412