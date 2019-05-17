Nesrin Cavadzade takipçilerini hayran bıraktı! 'Mini' pozu olay oldu!

Dünyaca ünlü dizi La Casa de Papel'de rol alacağı iddia edilen güzel oyuncu Nesrin Cavadzade son sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Güzel oyuncu, mor renkli mini elbiseli sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Cavadzade'nin bu paylaşımı kısa sürede birçok beğeni ve yorum aldı.