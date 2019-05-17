Nesrin Cavadzade takipçilerini hayran bıraktı! 'Mini' pozu olay oldu!
Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma ile ekranlara dönen Nesrin Cavadzade'nin Instagram'dan paylaştığı fotoğraf takipçilerinden tam puan aldı.
Bizim Hikaye dizisinden ayrılışıyla sevenlerini oldukça üzen Nesrin Cavadzade'nin ekranlara dönmesi uzun sürmedi. Cavadzade, Yasak Elma dizisiyle ekranlara dönerek hayranlarını sevindirdi. Cavadzade'nin hayranları sosyal medyada da Cavadzade'yi sıkı takip ediyorlar.
Dünyaca ünlü dizi La Casa de Papel'de rol alacağı iddia edilen güzel oyuncu Nesrin Cavadzade son sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Güzel oyuncu, mor renkli mini elbiseli sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Cavadzade'nin bu paylaşımı kısa sürede birçok beğeni ve yorum aldı.
Nesrin Cavadzade mini elbiseli bu cesur paylaşımına, "Hayatına böyle girsem, ne yapabilirsin ki?" notunu ekledi.
Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci gibi ünlü isimlerin başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisinin iddialı karakteri Nesrin Cavadzade olmuştu.