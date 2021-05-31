Nesrin Cavadzade Şevval Sam Eda Ece binlerce lira ödedi! Yasak Elma yıldızları nefes kesti
Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin yıldız isimleri tatil için kesenin ağzını açtı.
4 sezondur ekrana gelen Yasak Elma dizisi geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. Dizinin bitmesiyle birlikte Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Şevval Sam, Gülenay Kalkan ve Melisa Doğu soluğu tatilde aldı.
Yasak Elma dizisinin kadın oyuncuları, haftalık kiralama bedeli 10 bin euro (yaklaşık 105 bin TL) olan Arma isimli lüks gulet mavi tura çıktı.
Ünlü isimler, Fethiye’deki Turunç Pınarı adlı izole olan koyda iki gün kalıp, Göcek’e gitmek isteyince pişman oldular.
Göcek’teki kalabalık tekne trafiği yüzünden ekip, ıssız bir koy bulmakta zorlandı.