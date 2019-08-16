Nesrin Cavadzade rol arkadaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşıyor dendi! Bakın ne açıklama yaptı
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin adı şimdilerde çekimleri süren Aşk Tesadüfleri Sever adlı filmdeki rol arkadaşı Yiğit Kirazcı ile anılınca Cavadzade bakın ne açıklama yaptı.
Usta yönetmen Ömer Faruk Sorak’ın milyonlarca seyirciye ulaşan Aşk Tesadüfleri Sever filminin, merakla beklenen ikincisi için çekimleri sürerken ortaya adılan bir iddia herkesi şaşırttı. Başrollerinde Nesrin Cavadzade'nin ve Yiğit Kirazcı'nın olduğu film setinde arkadaşlıkları aşka dönüştü iddiası ortaya atıldı.
Film çekimleri esnasında tanışan ünlü oyuncuların dostlukları bir süre sonra birlikteliğe dönüştüğü, gözlerden uzak ilişkilerini yaşayan ikili, mutluluklarını ise yakın çevresiyle paylaştığı iddia edildi.
Hatta ikilinin basına görüntü vermemek için daha çok evlerinde buluştuğu geçen hafta bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga ettikleri, bağırışlarıyla apartmanda yüksek ses yapan Kirazcı’nın evi terk eden Nesrin Cavadzade’nin arkasından ‘Nesrin Nesrin’ diye bağırdığı da kulislerde konuşulmaya başlanmıştı ki Cavadzade bu iddialara yanıt verdi.
Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade rol arkadaşı Yiğit Kirazcı ile hakkında çıkan bu haberler için sosyal medya hesabı Instagram'dan ''Yalan haber, teşekkürler'' paylaşımında bulundu.