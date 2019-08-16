Nesrin Cavadzade rol arkadaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşıyor dendi! Bakın ne açıklama yaptı

Hatta ikilinin basına görüntü vermemek için daha çok evlerinde buluştuğu geçen hafta bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga ettikleri, bağırışlarıyla apartmanda yüksek ses yapan Kirazcı’nın evi terk eden Nesrin Cavadzade’nin arkasından ‘Nesrin Nesrin’ diye bağırdığı da kulislerde konuşulmaya başlanmıştı ki Cavadzade bu iddialara yanıt verdi.