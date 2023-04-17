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Nesrin Cavadzade komşusuyla kavga etti nedeni ise...

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Nesrin Cavadzade komşusuyla kavga etti nedeni ise...

Nesrin Cavadzade, anlaşmazlık yaşadığı komşusu tarafından apartman yönetimine şikayet edildi. Ünlü oyuncunun komşusuyla sürekli tartışma yaşadığı öğrenildi.

Nesrin Cavadzade komşusuyla kavga etti nedeni ise...

Nesrin Cavadzade’nin, komşusuyla başı derde girdi.

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Nesrin Cavadzade komşusuyla kavga etti nedeni ise...

Altı ay önce 16 yıllık kedisi Çiko’yu ve daha sonra Api’yi kaybeden oyuncu, acısını dindirmek için Arnavutköy’deki evinin çevresinde bulunan minik dostları beslemeye başladı.

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Nesrin Cavadzade komşusuyla kavga etti nedeni ise...

Cavadzade, yaklaşık 15 kediyi apartmanın içinde besleyince, komşusundan itiraz geldi.

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Nesrin Cavadzade komşusuyla kavga etti nedeni ise...

Oyuncunun, kedilerden rahatsız olan ve artık onlara bakmasını istemeyip, kendisini apartman yönetimine şikayet eden komşusuyla ilk olarak sözlü tartışma yaşadığı öğrenildi.

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