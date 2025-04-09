Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den kötü haber! Dizi aşkı gerçek olmuştu

Yaklaşık 2 aydır aşk yaşayan çift, yollarını ayırdı. Ayrılığın nedeninin ise Cavadzade’nin iş odaklı ve disiplinli bir hayat tarzı sürmesi, ikilinin hayat tarzlarının birbiriyle uyuşmaması olduğu iddia edildi. Cavadzade'nin, Pamir Pekin’i sosyal medyadan takipten çıkması da dikkat çekti.