Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den kötü haber! Dizi aşkı gerçek olmuştu
Sandık Kokusu'nda iki sevgiliyi canlandıran Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin, gerçek hayatta aşk yaşamaya başlamıştı. 2 ay önce paylaştıkları fotoğraf ile birlikteliklerini duyuran Cavadzade ve Pekin'den kötü haber geldi.
Şimdilerde 'Sandık Kokusu'nda 'Ayça' karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, dizide 'Hakan' rolünü canlandıran Pamir Pekin ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in rol arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. İkili, 'Sandık Kokusu'nda birbirine âşık bir çifti canlandırıyordu.
Birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından yayımladıkları fotoğraflarla ilan eden Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in birlikteliği uzun sürmedi.
Yaklaşık 2 aydır aşk yaşayan çift, yollarını ayırdı. Ayrılığın nedeninin ise Cavadzade’nin iş odaklı ve disiplinli bir hayat tarzı sürmesi, ikilinin hayat tarzlarının birbiriyle uyuşmaması olduğu iddia edildi. Cavadzade'nin, Pamir Pekin’i sosyal medyadan takipten çıkması da dikkat çekti.