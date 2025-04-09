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Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den kötü haber! Dizi aşkı gerçek olmuştu

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Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den kötü haber! Dizi aşkı gerçek olmuştu

Sandık Kokusu'nda iki sevgiliyi canlandıran Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin, gerçek hayatta aşk yaşamaya başlamıştı. 2 ay önce paylaştıkları fotoğraf ile birlikteliklerini duyuran Cavadzade ve Pekin'den kötü haber geldi.

Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den kötü haber! Dizi aşkı gerçek olmuştu

Şimdilerde 'Sandık Kokusu'nda 'Ayça' karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, dizide 'Hakan' rolünü canlandıran Pamir Pekin ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den kötü haber! Dizi aşkı gerçek olmuştu

Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in rol arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. İkili, 'Sandık Kokusu'nda birbirine âşık bir çifti canlandırıyordu.

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Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den kötü haber! Dizi aşkı gerçek olmuştu

Birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından yayımladıkları fotoğraflarla ilan eden Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in birlikteliği uzun sürmedi.

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Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den kötü haber! Dizi aşkı gerçek olmuştu

Yaklaşık 2 aydır aşk yaşayan çift, yollarını ayırdı.  Ayrılığın nedeninin ise Cavadzade’nin iş odaklı ve disiplinli bir hayat tarzı sürmesi, ikilinin hayat tarzlarının birbiriyle uyuşmaması olduğu iddia edildi. Cavadzade'nin, Pamir Pekin’i sosyal medyadan takipten çıkması da dikkat çekti.

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