Nesrin Cavadzade evleniyor mu? Kafa karıştıran sosyal medya paylaşımı
Yasak Elma dizisinin yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade'nin sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı. Takipçileri Cavadzade'nin paylaşımını 'evlilik' olarak yorumladı.
Yasak Elma dizisinde 'Şahika' karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Seksi ve güzel oyuncunun cesur paylaşımları takipçileri tarafından çok beğenilirken Cavadzade'den kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.
Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabı Instagram'dan son yaptığı bu paylaşımın altına, ''binlerce kez evet'' notunu düştü. Hayranları tarafından sosyal medyada sıkı takipte olan Cavadzade, yorum yağmuruna tutuldu.
Bunun üzerine takipçileri, geçen yıl Alihan Bey'le birlikte olan oyuncunun evlilik teklifi aldığını ve 'evet' dediğini belirten yorumlar yapmaya başladı.
Cavadzade'nin paylaşımının altına ''binlerce kez evet'' yazması üzerine takipçileri, ''Evleniyor musun?'' diye sormaya başladı.