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Nesrin Cavadzade davet tarzıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı: "Hediye paketi gibi"

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Nesrin Cavadzade davet tarzıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı: "Hediye paketi gibi"

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, iddialı ve cesur tarzıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

Nesrin Cavadzade davet tarzıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı: "Hediye paketi gibi"

Samanyolu, Yüzyıllık Mühür, Yasak Elma, Üç Kuruş ve Şahane Hayatım gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade başarılı oyunculuk performansı ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

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Nesrin Cavadzade davet tarzıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı: "Hediye paketi gibi"

Sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlü oyuncu iddialı ve cesur tarzıyla da dikkat çekiyor. 

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Nesrin Cavadzade davet tarzıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı: "Hediye paketi gibi"

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Cavadzade son olarak NOW gecesinden pozlarını takipçileri ile paylaştı.

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Nesrin Cavadzade davet tarzıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı: "Hediye paketi gibi"

Nesrin Cavadzade beyaz elbisesiyle adeta geceye damga vurdu. Kombinini beline siyah kurdele takarak ve siyah tül eldivenlerle tamamlayan Cavadzade'nın tarzına adeta yorum yağdı.

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