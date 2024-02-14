Nesrin Cavadzade davet tarzıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı: "Hediye paketi gibi"
Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, iddialı ve cesur tarzıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.
Samanyolu, Yüzyıllık Mühür, Yasak Elma, Üç Kuruş ve Şahane Hayatım gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade başarılı oyunculuk performansı ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor.
Sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlü oyuncu iddialı ve cesur tarzıyla da dikkat çekiyor.
Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Cavadzade son olarak NOW gecesinden pozlarını takipçileri ile paylaştı.
Nesrin Cavadzade beyaz elbisesiyle adeta geceye damga vurdu. Kombinini beline siyah kurdele takarak ve siyah tül eldivenlerle tamamlayan Cavadzade'nın tarzına adeta yorum yağdı.