Nesrin Cavadzade abartı dekolteli elbisesiyle olay yarattı Yasak Elma oyuncusu
"Aşk Tesadüfleri Sever 2" filminin galasına Nesrin Cavadzade derin dekolteleriyle damga vurdu. Beyaz bir elbise tercih eden güzel oyuncu, tüm dikkatleri üzerine çekti.
Aradan yıllar geçtikten sonra ikincisi çekilen Aşk Tesadüfleri Sever filminin galası dün akşam gerçekleşti. Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerinde olduğu filmin galasında Nesrin Cavadzade giydiği kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Gerçek bir yaşam hikayesinden yola çıkılan ve hikayesi İpek Sorak'a ait olan filmin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı. Filmde, 1960'lardan bugüne uzanan romantik bir yolculuğa çıkılarak, tesadüflerin aşka hizmet edişi anlatılıyor. Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmini galası bu akşam gerçekleşti.
Geceye ilk filmin başrol oyuncuları Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür de katıldı. Filmin iki kadın başrolü Nesrin Cavadzade ve Elif Doğan şıklıklarıyla göz doldurdu. Beyaz uzun bir elbise tercih eden Nesrin Cavadzade'nin derin göbek ve bacak dekoltesi ise dikkat çekti.
Galadan fotoğraflarını paylaşan Nesrin Cavadzade'nin dekolteli kıyafeti takipçileri tarafından da beğenilmedi. Oyuncunun kıyafetini abartılı bulanları yanı sıra çok rüküş olduğunu da söyleyenler oldu.