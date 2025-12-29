Nesrin Cavadzade 2026 hedefini anlattı: “Aşkı bulacağım”
|
Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, Arnavutköy’de görüntülendiği sırada yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekti. Kariyer planlarından çok hayatın kendisine odaklandığını söyleyen Cavadzade, aşk sorusuna verdiği samimi yanıtla adından söz ettirdi.
43 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin “Yeni projeler var mı?” sorusuna, “Şu sıralar değerlendirdiğim tek şey hayat” diyerek karşılık verdi.
Özel hayatıyla ilgili yöneltilen “Bir hayat arkadaşınız var mı?” sorusuna ise gülümseyerek yanıt veren Nesrin Cavadzade, “Hayır, henüz bulamadım.
Ama umuyorum ki 2026 yılında aşkı bulacağım” sözleriyle iddialı bir çıkış yaptı.
Öte yandan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bornozlu pozlarla da gündeme gelmişti.
