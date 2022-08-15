Nesneleri insan veya hayvana benzetiyorsanız Pareidolia yaşıyorsunuz

Objeleri, nesneleri, duvarları, hatta bulutları bile bazen insan veya hayvan suratlarına benzetebiliyoruz. Bu durum psikolojide Pareidolia olarak adlandırılıyor. Pareidolia, eskiden bir rahatsızlık olarak tanımlansa da, daha sonra normal bir durum olarak görülmeye başlandı. Bu durumu geçmişteki bazı bilim adamları tesadüf olarak görse de, psikolojide bu durumun yaşanmasında önemli etkenler bulunuyor. İşte Pareidolia ile ilgili detaylar...