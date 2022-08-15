Nesneleri insan veya hayvana benzetiyorsanız Pareidolia yaşıyorsunuz
Küçükken bulutları sık sık farklı şekillere benzetirdik. Bu durum, büyüklerde de hala devam edebiliyor. Bu duruma psikolojide Pareidolia deniliyor. Peki Pareidolia nedir ve neden yaşanır?
Objeleri, nesneleri, duvarları, hatta bulutları bile bazen insan veya hayvan suratlarına benzetebiliyoruz. Bu durum psikolojide Pareidolia olarak adlandırılıyor. Pareidolia, eskiden bir rahatsızlık olarak tanımlansa da, daha sonra normal bir durum olarak görülmeye başlandı. Bu durumu geçmişteki bazı bilim adamları tesadüf olarak görse de, psikolojide bu durumun yaşanmasında önemli etkenler bulunuyor. İşte Pareidolia ile ilgili detaylar...
Pareidolia, hatalı anlam yükleme anlamına gelmektedir. Görülen şey, benzetilen şeye aşinalık içerdiğinden, o şeyi aslında olmadığı bir şeye benzetiriz.
Çoğu kişinin, hayal gücünün bir ürünü olarak anlamlandırdığı bu durumun nedeni aslında farklıdır.