Neslihan Doğrusöz Sevda Demirel Selin Ciğerci'yi örnek aldılar evleniyorlar
Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ve Sevda Demirel aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü, ikili Selin Ciğerci'yi örnek gösterdi evleneceklerini açıkladı.
Bir döneme damga vuran moda yarışması İşte Benim Stilim ile ünlenen ardından ameliyatsız cinsiyet değiştirme operasyonuyla erkek olduğunu açıklayan Neslihan Doğrusöz, yeni sevgilisi Sevda Demirel ile geçtiğimiz gün el ele görüntülendi, bu aşk ortalığı salladı.
Basın muhabirlerinin yakın markajına giren Neslihan Doğrusöz ve Sevda Demirel, dün hastane çıkışında görüntülendi. Rahatsızlandığı için apar topar sevgilisi Neslihan Doğrusöz ile hastaneye giden Sevda Demirel, hastane önünde kendilerini bekleyen muhabirlerle sohbet etti.
Aşık oldum: Uçankuş mikrofonlarına konuşarak ilişkisinden ve Doğrusöz'e nasıl aşık olduğunda bahseden Sevda Demirel, "Ben Doruk'un bir tane fotoğrafına aşık oldum. Fakat aşkımı ona hissettiremedim. Ben ilk defa böyle bir şey hissettim. Acayip bir enerjisi var ve çok yakışıklı" şeklinde konuştu.
Evlilik kararı: Doruk Doğrusöz ise yeni ilişkisi hakkında "Her şey güzel gidiyor" dedi. Evlilik ile ilgili konuşan Doğrusöz "Neden olmasın" diyerek evlilik sinyalini verdi.