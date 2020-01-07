Neslihan Doğrusöz Sevda Demirel Selin Ciğerci'yi örnek aldılar evleniyorlar

Aşık oldum: Uçankuş mikrofonlarına konuşarak ilişkisinden ve Doğrusöz'e nasıl aşık olduğunda bahseden Sevda Demirel, "Ben Doruk'un bir tane fotoğrafına aşık oldum. Fakat aşkımı ona hissettiremedim. Ben ilk defa böyle bir şey hissettim. Acayip bir enerjisi var ve çok yakışıklı" şeklinde konuştu.

İşte Sevda Demirel ve Neslihan Doğrusöz'ün açıklamaları