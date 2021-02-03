Neslihan Atagül'ün sözleri sevenlerini yıktı son hali de bir hayli üzmüştü
Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Neslihan Atagül Doğulu, Etiler'de eşi Kadir Doğulu ile görüntülendi. Açıklamaları hayranlarını derinden yaraladı.
Star TV'de yayımlanan Sefirin Kızı dizisinde başrol oynadığı esnada rahatsızlanan Neslihan Atagül, diziyi bırakmak zorunda kaldı. Hayranlarını büyük bir endişe içinde bırakan Atagül, geçtiğimiz gün eşi Kadir Doğulu ile beraber Etiler'de kameralara yakalandı.
Sağlık durumundan bahseden 28 yaşındaki oyuncu, "Daha iyiyim gördüğünüz gibi, iki adım atınca yoruluyorum ama en azından böyle biraz daha hayata karışmaya başladım. İyiyim yani" dedi.
İyice kilo verdiği gözlenen oyuncu, yaşadığı zorlu süreçte 5 kilo verdiğini söyledi. Oyuncu, doktor tavsiyesiyle diziden ayrıldığı iddialarına da "Evet. Öyle olmak durumunda kaldı. Dinlenmem gerekiyordu. Bünyem pek kaldıramadı yoğun tempoyu. O sebeple ayrıldım" yanıtını verdi.
Neslihan Atagül'ün diziden ayrılmasının ardından oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı'na dahil oldu.