Neslihan Atagül'ün son hali çok üzdü! Hastalığı yüzünden Sefirin Kızı'ndan ayrılmıştı
Neslihan Atagül, hastalığı yüzünden hızla kilo kaybedince Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı. Güzel oyuncunun son hali ise merak konusu oldu.
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı'nda tam bir yaprak dökümü yaşandı. Dizinin iki başrolü ayrılık kararı aldı. Senaryoda da büyük değişiklikler kapıda. Dizinin başarılı kadın başrolü Neslihan Atagül, hastalığı yüzünden Uraz Kaygılaroğlu ise yeni işi nedeniyle diziyi bıraktı.
Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden direkt ayrılmış olmamak için önce rapor aldı ve 10 gün kadar sete çıkamayacağını söyledi. Fakat Atagül, bu süreçte kendisini iyi hissetmedi ve zaten istemsizce zayıflayan Atagül, daha da zayıflamaya başladı.
Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle hızla kilo kaybeden ve Sefirin Kızı dizisinden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, vücudunun ona çalışması için tolerans göstermediğini söyledi. Uzman isimlerin de ‘Geçirgen bağırsak sendromu' için uyarılarda bulunduğu Neslihan Atagül, diziden ayrıldı.
Konuyla ilgili kendi Instagram hesabından açıklama yapan Neslihan Atagül, şunları yazdı:
''Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar!''