Neslihan Atagül'ün güzelliği annesinden geliyor ünlü oyuncunun Rus annesi görenleri büyülüyor
Ekranların güzel yüzü Neslihan Atagül'ün güzelliği annesinden geliyormuş. Güzel oyuncunun annesi Rus güzeli çıktı. Film setinden çıkmış gibi olan annesini görenler Neslihan Atagül'ün güzelliğini annesinden aldığını söyledi.
En son Sefirin Kızı dizisiyle ekranlarda görünen Atagül, diziye sağlık sorunlara nedeniyle veda etmişti.
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Şimdilerde yeni başlayan 'Gecenin Ucunda' adlı dizide eşi Kadir Doğulu ile birlikte rol alıyor.
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Her fırsatta birbirlerine olan aşkını haykıran çift takipçileri tarafından çok seviliyor.
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Gözde oyuncu Atagül'ün özel hayatı da sevenleri tarafından merak ediliyor.
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