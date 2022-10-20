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Neslihan Atagül'ün güzelliği annesinden geliyor ünlü oyuncunun Rus annesi görenleri büyülüyor

Neslihan Atagül'ün güzelliği annesinden geliyor ünlü oyuncunun Rus annesi görenleri büyülüyor

Ekranların güzel yüzü Neslihan Atagül'ün güzelliği annesinden geliyormuş. Güzel oyuncunun annesi Rus güzeli çıktı. Film setinden çıkmış gibi olan annesini görenler Neslihan Atagül'ün güzelliğini annesinden aldığını söyledi.

Neslihan Atagül'ün güzelliği annesinden geliyor ünlü oyuncunun Rus annesi görenleri büyülüyor

En son Sefirin Kızı dizisiyle ekranlarda görünen Atagül, diziye sağlık sorunlara nedeniyle veda etmişti. 

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Neslihan Atagül'ün güzelliği annesinden geliyor ünlü oyuncunun Rus annesi görenleri büyülüyor

Şimdilerde yeni başlayan 'Gecenin Ucunda' adlı dizide eşi Kadir Doğulu ile birlikte rol alıyor.

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Neslihan Atagül'ün güzelliği annesinden geliyor ünlü oyuncunun Rus annesi görenleri büyülüyor

Her fırsatta birbirlerine olan aşkını haykıran çift takipçileri tarafından çok seviliyor. 

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Neslihan Atagül'ün güzelliği annesinden geliyor ünlü oyuncunun Rus annesi görenleri büyülüyor

Gözde oyuncu Atagül'ün özel hayatı da sevenleri tarafından merak ediliyor. 

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