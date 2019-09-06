Neslihan Atagül'den müjde Kara Sevda'nın ardından yeni dizisi belli oldu
2015 ile 2017 arasında Star TV ekranlarında yayınlanan ve ünü tüm dünyaya yayılan Kara Sevda dizisinin yıldızı Neslihan Atagül'ün yeni projesi çok konuşulacak.
Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye ve Kara Sevda adlı dizilerle tüm Türkiye'nin tanıdığı ve sevdiği bir oyuncu haline gelen Neslihan Atagül, iki yıl aranın ardından yeniden ekranlara dönme kararı aldı.
Neslihan Atagül Doğulu ünlü oyuncu Engin Akyürek ile birlikte yeni dizi Sefirin Kızı'nda kamera karşısına geçecek. Sezonun merakla beklenen dizisi Sefirin Kızı, Star TV'de yayınlanacak.
Çekimler Ege'de: Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı Star TV'nin yeni sezondaki iddialı projesi Sefirin Kızı'nın çekimleri Ege'de gerçekleştirilecek. dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alacak.
Peki Neslihan Atagül Doğulu kimdir?
Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir.