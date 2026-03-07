Neslihan Atagül oğlunun doğum gününü bakın nasıl kutladı...
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 1'inci yaşına giren oğlu Aziz'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Neslihan Atagül, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile evlenmişti.
Çift, geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya gelen oğulları Aziz'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Zaman zaman sosyal medya hesabından Aziz ile paylaşımlar yapan Atagül, bu kez oğlunun 1'inci yaş gününü kutladı.
Ünlü oyuncu, Aziz ile birlikte olduğu bazı fotoğraflar paylaştı.
