Neslihan Atagül küvet içinden fotoğraf paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
Ekranların güzel yüzü oyuncu Neslihan Atagül, 2015 yılında Kadir Doğulu ile nikah masasına oturmuştu. Başarılı oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Eşi Kadir Doğulu ile birlikte Gecenin Ucunda dizisinde boy gösteren Neslihan Atagül küvetten pozunu paylaştı. Paylaşım sonrası sosyal medyada beğeniler yağmur gibi geldi.
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Güzel oyuncunun o paylaşımını görenleri hayran bıraktı
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Yaprak Dökümü, Kara Sevda, Sefir'in Kızı gibi dizilerle oyunculuk kariyerinde zirveye çıkan Neslihan Atagül, ekranların aranan yüzlerinden biri oldu.
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Başarılı oyuncu bir yandan yoğun temposuyla hayatına devam ederken, sosyal medyayı da aktif kullanan ünlülerin başında geliyor.
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