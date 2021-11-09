Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çifti hakkında bomba 'tarikat' iddiası
Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin tarikat mensubu oldukları söylentisi magazin kulislerinde dolaşıyor.
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin Bektaşi olduğu söylentisi kulislerde dolaşıyor. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bektaşi oldukları iddia edilen Doğulu ve Atagül, aynı inanış yolunda olan Murat Dalkılıç'ın konserlerini kaçırmıyor ve beraber projeler yapmayı da planlıyor.
Haberde yer alan iddialara göre Murat Dalkılıç da Bektaşi tarikatine mensup... Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çifti ile Murat Dalkılıç arasındaki sıkı bağların nedenini de aynı tarikata bağlı olmalarına bağlayan habere göre, Dalkılıç'ın evlilik planları yaptığı oyuncu Sitare Akbaş'ın da bu oluşumda başı çektiği konuşuluyor. Tarafların rehberinin ise sık sık ziyaretine gittikleri Ali Osmay Güre olduğu öne sürülüyor.
Haberde yer verilen detaylara böre, bir dönem Murat Yıldırım ve Tolgahan Sayışman'ın Doç. Dr. Said Sözü Hikmet'in rehberliğinde yaptığı dini paylaşımlar çok konuşulmuş, birçok yere beraber giden, aynı paylaşımları yapan iki ünlü oyuncu zaman içinde görüşmez olmuştu.
Öte yandan ünlü oyuncu Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, başarılı iş yaşamlarının yanı sıra özel hayatlarında da en mutlu günlerini yaşıyor. İkili yeni tekliflere açık olmak ile birlikte farklı bir proje için de hazırlık yapıyor.