Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çifti hakkında bomba 'tarikat' iddiası

Haberde yer alan iddialara göre Murat Dalkılıç da Bektaşi tarikatine mensup... Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çifti ile Murat Dalkılıç arasındaki sıkı bağların nedenini de aynı tarikata bağlı olmalarına bağlayan habere göre, Dalkılıç'ın evlilik planları yaptığı oyuncu Sitare Akbaş'ın da bu oluşumda başı çektiği konuşuluyor. Tarafların rehberinin ise sık sık ziyaretine gittikleri Ali Osmay Güre olduğu öne sürülüyor.