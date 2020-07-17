Neslihan Atagül ile dizi için öpüşen Burak Özçivit'e Kadir Doğulu'dan olay sözler
40 programında Kadir Doğulu, Burak Özçivit hakkında olay sözlere imza attı. Eşi Neslihan Atagül ile Kara Sevda dizisinde öpüşmeleriyle tartışma başlamıştı.
Bir dönem televizyon ekranlarında yayımlanan Küçük Sırlar dizisinde beraber rol alan Kadir Doğulu ve Burak Özçivit kavgası yeniden ortaya çıktı. Kadir Doğulu, '40' isimli programda yıllardır merak edilen bir konuya açıklık getirirken Burak Özçivit hakkında söyledikleriyle tartışmanın fitilini yeniden ateşledi.
Kadir Doğulu, yıllar önce aynı dizide rol aldığı ve ardından da yine eşi Neslihan Atagül'le başrolü paylaşan Burak Özçivit'le arasının neden açıldığını anlattı. 2016'daki düğünlerine Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'i davet etmediklerini söyleyen Kadir Doğulu, Burak Özçivit hakkında şunları söyledi:
''Biz dost, arkadaş olamayız!''
"Sanıyorlar ki yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Halbuki o başka meşrepte adam! Burak'la çalıştım, çok sevdim, mert bir adam. Belki de Türkiye'nin en güzel adamlarından bir tanesi... Şahane vasıfları da var; ama meşrepimiz birbirimize uygun değil! Biz dost, arkadaş olamayız."
''O futboldan hoşlanıyor ben hoşlanmıyorum''
"Bir araya geldiğimizde azami saygı gösteriyoruz. Kırgınlık yaratacak hiçbir kelamımız olmadı, çok kibar bir çocuktur Burak. Ama biz dost olmadık, olamadık. Çünkü biz başka meşreplerdeyiz. O futboldan hoşlanıyor ben hoşlanmıyorum, bu da bir araya geldiğinde konuşulacak şeylerin azlığını gösteriyor."