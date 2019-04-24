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Neslihan Atagül hamile mi? Ünlü oyuncudan hamilelik açıklaması

Neslihan Atagül hamile mi? Ünlü oyuncudan hamilelik açıklaması

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, bir alışveriş merkezi çıkışında görüntülendi. Atagül, bir süredir hamile olduğuna dair çıkan haberlere cevap verdi.

Neslihan Atagül hamile mi? Ünlü oyuncudan hamilelik açıklaması - Sayfa 1

2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile nikah masasına oturan Neslihan Atagül Doğulu, son dönemdeki hamilelik haberleri ile bir süredir magazin gündeminde adından söz ettiriyor. 

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Neslihan Atagül hamile mi? Ünlü oyuncudan hamilelik açıklaması - Sayfa 2

Neslihan Atagül, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

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Neslihan Atagül hamile mi? Ünlü oyuncudan hamilelik açıklaması - Sayfa 3

Modacı bir arkadaşı ile birlikte alışverişe çıktıklarını söyleyen Neslihan Atagül, uzun bir süre kaldığı mağazada yeni sezon ürünleri yakından inceledi.

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Neslihan Atagül hamile mi? Ünlü oyuncudan hamilelik açıklaması - Sayfa 4

Muahabirlerin hamilelik iddalarını sorması üzerine güzel oyuncu şunları söyledi: Atagül, "İnanın öyle bir şey yok. Olsa zaten bunu neden saklama gereği duyalım ki? İlk bizden duyarsanız."

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