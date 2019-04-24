Neslihan Atagül hamile mi? Ünlü oyuncudan hamilelik açıklaması
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, bir alışveriş merkezi çıkışında görüntülendi. Atagül, bir süredir hamile olduğuna dair çıkan haberlere cevap verdi.
2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile nikah masasına oturan Neslihan Atagül Doğulu, son dönemdeki hamilelik haberleri ile bir süredir magazin gündeminde adından söz ettiriyor.
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Neslihan Atagül, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.
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Modacı bir arkadaşı ile birlikte alışverişe çıktıklarını söyleyen Neslihan Atagül, uzun bir süre kaldığı mağazada yeni sezon ürünleri yakından inceledi.
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Muahabirlerin hamilelik iddalarını sorması üzerine güzel oyuncu şunları söyledi: Atagül, "İnanın öyle bir şey yok. Olsa zaten bunu neden saklama gereği duyalım ki? İlk bizden duyarsanız."
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