Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu için paylaştı herkes bunu konuştu
Neslihan Atagül, Kadir Doğulu evlilikleriyle dikkatleri çekmeye devam ediyor. Son olarak Atagül, sosyal medya hesabından aşk dolu paylaşımlarda bulundu.
Star TV'de Engin Akyürek ile başrolü paylaşan güzel oyuncu Neslihan Atagül, korona salgını sonrası setlerin durmasıyla evinde karantinada günlerini eşi Kadir Doğulu'yla beraber geçiriyor. Atagül, sosyal medyadan eşine aşkını haykıran paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
"Tarifsiz": Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun fotoğraflarını paylaşarak "Tarifsiz" notunu düştü. Atagül'ün aşkını haykırdığı paylaşımları kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni yağdı.
Neslihan Atagül Kimdir?
Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.
Hayat Devam Ediyor, Fatih Harbiye, Canım Babam gibi dizilerde rol almıştır. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile dünyaevine girmiştir.